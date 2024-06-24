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Канчельскис призвал дать шанс Промесу в «Спартаке»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Будем надеяться, что всё сложится и он приедет в Москву. Квинси — хороший футболист для «Спартака» и многое сделал для команды. Надо дать ему шанс. Думаю, всё получится», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Как сообщают СМИ, «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса, а также содействует его возвращению в Россию.

Суд Амстердама в феврале признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в ОАЭ форвард попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Валерий Кечинов выступил против возвращения Промеса в «Спартак».

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