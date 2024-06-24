Месси — о Джордане: он величайший из всех

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал шестикратного чемпиона НБА Майкл Джордана величайшим.

«Мне кажется, что в плане спорта Майкл Джордан — величайший из всех. Но после того как я посмотрел его сериал и узнал о нём немного больше — ну знаете, «Последний танец», — это просто поражает воображение! Это шедевр, это впечатляет!» — заявил Месси в интервью журналисту Хуану Пабло Варски.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Ранее Месси высказался о своём таланте.