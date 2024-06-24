Газзаев назвал правильным решением продление контракта РФС с Карпиным

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно возможного продления контракта РФС с Валерием Карпиным.

«Абсолютно правильное решение со стороны РФС. Когда мы находимся в изоляции, а сборная проводит не так много контрольных игр, у Валерия Георгиевича есть возможность работать и в «Ростове», и в национальной команде. Работа в клубе позволяет ему следить за потенциальными кандидатами в сборную», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карпин продлил контракт со сборной России на два года.

Специалист возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение истекает 31 июля.

Ранее Карпин сообщил, что не болеет ни за одну команду на чемпионате Европы.