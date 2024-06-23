RT в Telegram
Подпишись

«РБ Спорт»: «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса

Короткая ссылка
Московский «Спартак» ожидает возвращения в команду нидерландского нападающего Квинси Промеса.

По информации «РБ Спорт», клуб занимается оформлением новой рабочей визы для игрока, который находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Пресс-служба красно-белых отказалась комментировать информацию.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промес больше не будет играть за национальную команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить