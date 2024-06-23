«РБ Спорт»: «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса

Московский «Спартак» ожидает возвращения в команду нидерландского нападающего Квинси Промеса.

По информации «РБ Спорт», клуб занимается оформлением новой рабочей визы для игрока, который находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Пресс-служба красно-белых отказалась комментировать информацию.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промес больше не будет играть за национальную команду.