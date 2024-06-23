RT в Telegram
Подпишись

Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от ОИ-2024

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских гимнастов и пловцов участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от ОИ-2024
  • РИА Новости

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами всё профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век», — цитирует Губерниева Metaratings.

По мнению комментатора, сильнейшие спортсмены должны соревноваться с сильнейшими. Он также привёл в пример российских легкоатлетов, которые уже десять лет не могут спокойно выступать на международных турнирах, но при малейшей возможности готовы получить нейтральный статус.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее ОКР призвал оказать повышенное внимание отстранённым от Олимпиады спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить