Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от ОИ-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских гимнастов и пловцов участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами всё профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век», — цитирует Губерниева Metaratings.

По мнению комментатора, сильнейшие спортсмены должны соревноваться с сильнейшими. Он также привёл в пример российских легкоатлетов, которые уже десять лет не могут спокойно выступать на международных турнирах, но при малейшей возможности готовы получить нейтральный статус.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее ОКР призвал оказать повышенное внимание отстранённым от Олимпиады спортсменам.