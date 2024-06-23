Минеев — о Волкове и Павловиче: было неприятно, что два русских пацана что-то не поделили в Америке

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича после боя на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Не скажу, что я за кого-то болел. Эмоции Сергея? Мне непонятно, что там произошло. Я это комментировать не хочу. Мне просто было не очень неприятно, что два русских пацана что-то не поделили в Америке», — сказал Минеев.

22 июня Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Волкова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Павлович оттолкнул своего соперника.

Ранее сообщалось, что Волков заявил о готовности сразиться за титул UFC.