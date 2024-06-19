Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая победила на Играх БРИКС

Олимпийская чемпионка Софья Великая выиграла турнир по фехтованию на саблях на Играх БРИКС.

В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину.

Бронза у Яны Егорян и Вероники Булуковой.

У мужчин в соревновании на шпагах победил Георгий Бруев. В финале он оказался сильнее соотечественника Артёма Саркисяна.

Бронзовые награды завоевали Алексей Удовиченко и белорус Марк Семоненко.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что китайские фехтовальщики выступят на Играх БРИКС.