Китайские фехтовальщики выступят на Играх БРИКС

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, что сборная Китая примет участие в Играх БРИКС в Казани.

«Я специально ездил в Шанхай, встречался с представителями Олимпийского комитета Китая. Сегодня мы получили официальный ответ, что Китай готовит делегацию для выступления в фехтовальном турнире на Играх БРИКС», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.