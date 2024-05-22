RT в Telegram
Подпишись

Китайские фехтовальщики выступят на Играх БРИКС

Короткая ссылка
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, что сборная Китая примет участие в Играх БРИКС в Казани.
Китайские фехтовальщики выступят на Играх БРИКС
  • Gettyimages.ru

«Я специально ездил в Шанхай, встречался с представителями Олимпийского комитета Китая. Сегодня мы получили официальный ответ, что Китай готовит делегацию для выступления в фехтовальном турнире на Играх БРИКС», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить