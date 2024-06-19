Боец ММА Джефф Монсон сообщил, что принял ислам.

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре‑пять лет», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

В 2018 году боец получил российское гражданство.

За свою карьеру спортсмен провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью.

В прошлом году он сдал паспорт гражданина США.

Ранее Монсон признался, что получал угрозы из США из-за отказа от американского паспорта.