Французский пловец вывихнул плечо, празднуя попадание на Олимпиаду
- globallookpress.com
Об этом сообщает Ouest-France.
Спортсмен стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем, выполнив олимпийский норматив. Он слишком эмоционально праздновал достижение и вывихнул плечо после ударов рукой по воде.
Медики оказали ему помощь. На награждении он был с перевязанной рукой.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что представляющая сборную Франции по плаванию россиянка Анастасия Кирпичникова отобралась на Олимпийские игры в Париже.