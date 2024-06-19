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Французский пловец вывихнул плечо, празднуя попадание на Олимпиаду

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Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер вывихнул плечо, когда праздновал завоевание путёвки на Олимпийские игры в Париже.
Французский пловец вывихнул плечо, празднуя попадание на Олимпиаду
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Ouest-France.

Спортсмен стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем, выполнив олимпийский норматив. Он слишком эмоционально праздновал достижение и вывихнул плечо после ударов рукой по воде.

Медики оказали ему помощь. На награждении он был с перевязанной рукой.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что представляющая сборную Франции по плаванию россиянка Анастасия Кирпичникова отобралась на Олимпийские игры в Париже.

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