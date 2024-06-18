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Медведев и Андреева заявлены для участия в Олимпийских играх в Париже

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Федерация тенниса России опубликовала список россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.
Медведев и Андреева заявлены для участия в Олимпийских играх в Париже
  • Gettyimages.ru

На турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

В парном разряде Медведев сыграет с Сафиуллиным, Котов с Карацевым, Андреева с Кудерметовой, а Шнайдер с Александровой.

В середине июня ITF допустила к участию в Олимпиаде-2024 всех российских теннисистов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее менеджер Андрея Рублёва прокомментировала ситуацию касательно пропуска спортсменом Олимпиады.

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