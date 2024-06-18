Член Общественной палаты Муслимов: в городах нужно создавать условия для занятия бегом

Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения и член Общественной палаты Муслим Муслимов считает, что регулярные занятия бегом способны существенно повысить уровень спортивной подготовки в стране.

«В прошедшие выходные мы с партнёрами из сети клиник в очередной раз провели благотворительный забег в память о Елизавете Глинке — Докторе Лизе. Сегодня можно говорить о том, что это мероприятие уже вышло за рамки нишевой корпоративной истории. Наша изначальная идея была проста — врачи и медицинские работники не только не должны быть исключением из правил, но и обязаны подавать пример лично.

Что касается бега, то это один из самых доступных и полезных видов лёгкой атлетики: чтобы выйти и пробежаться по улице, парку или встать на тренажёр, не требуется больших трат. При этом при правильном подходе ты ещё должен сделать минимальную разминку и заминку, а всё это вкупе помогает поддерживать мышцы и связки в тонусе, разгоняет кровь и обеспечивает правильную работу сердца.

На мой взгляд, рост процента вовлечённых в бег людей неизбежно приведёт к увеличению доли здорового и активного населения. Другое дело, что многое зависит и от властей на местах. Нужно создавать условия в городах и мотивировать с помощью федеральных программ и социальной рекламы», — заявил Муслимов.

Пользуясь случаем, Муслимов также пожелал здоровья олимпийской чемпионке в беге на 800 и 1500 метров Светлане Мастерковой, которая на прошлой неделе вынуждена была обратиться к врачам и провести несколько дней в одной из столичных клиник.

16 июня в День медицинского работника на просторах Мещерского парка прошёл шестой благотворительный «МедЗабег» под девизом «Бег в помощь!», участие в котором приняли около тысячи человек.

В числе прочих мероприятие посетили олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и четырёхкратный чемпион мира в эстафетах Николай Круглов. Биатлонисты провели разминку и напутствовали участников перед стартом.

Ранее Путин поддержал инициативу создать комплексную государственную программу по спорту.