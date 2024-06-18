Тейтум — о победе «Бостона» в НБА: последние семь лет были словно американские горки

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал победу своей команды в финале плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Пока я ничего не осознал и просто наслаждаюсь моментом. Последние семь лет были словно американские горки. Мне пришлось выслушать очень много критики в свой адрес, но теперь я могу сказать, что это того стоило», — приводит слова Тейтума NBC Sports.

Встреча в Бостоне завершилась со счётом 106:88.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко.

У гостей 28 очков в активе Луки Дончича.

Таким образом, «Бостон» стал чемпионом сезона-2023/24 (4-1 в серии).

Ранее в НБА назвали умершего Уэста баскетбольным гением.