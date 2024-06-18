Тейтум — о победе «Бостона» в НБА: последние семь лет были словно американские горки
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«Пока я ничего не осознал и просто наслаждаюсь моментом. Последние семь лет были словно американские горки. Мне пришлось выслушать очень много критики в свой адрес, но теперь я могу сказать, что это того стоило», — приводит слова Тейтума NBC Sports.
Встреча в Бостоне завершилась со счётом 106:88.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко.
У гостей 28 очков в активе Луки Дончича.
Таким образом, «Бостон» стал чемпионом сезона-2023/24 (4-1 в серии).
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