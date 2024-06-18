Романо: «Наполи» предложит Кварацхелии новый контракт с повышением зарплаты после Евро

Руководство «Наполи» планирует предложить новый контракт полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис планирует предложить футболисту новый контракт, который будет включать повышение зарплаты.

В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил о желании игрока сменить клуб.