Волков — о спаррингах с Павловичем: каждый его удар практически отправлял меня в нокдаун
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«Он всегда, когда попадал, было очень жёстко. Он бьёт сильно, точно. Каждый удар практически меня отправлял в нокдаун. Было очень тяжело. Ни одного раунда я не выиграл. Поэтому будет тяжелый бой для меня», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.
Следующий поединок он проведёт против Павловича, который располагается на третьей позиции в рейтинге. Турнир пройдёт 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC.