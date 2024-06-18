Волков — о спаррингах с Павловичем: каждый его удар практически отправлял меня в нокдаун

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков вспомнил спарринги с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Он всегда, когда попадал, было очень жёстко. Он бьёт сильно, точно. Каждый удар практически меня отправлял в нокдаун. Было очень тяжело. Ни одного раунда я не выиграл. Поэтому будет тяжелый бой для меня», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.

Следующий поединок он проведёт против Павловича, который располагается на третьей позиции в рейтинге. Турнир пройдёт 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC.