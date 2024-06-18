Макгрегор возобновит тренировки в течение нескольких недель

Представитель бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора сообщил, что спортсмен возобновит тренировки в течение нескольких недель.

«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждём новую дату поединка», — приводит слова представителя Макгрегора ТАСС.

Поединок Макгрегора и Чендлера должен был пройти 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях.

Ранее сообщалось, что бой Макгрегора и Чендлера официально отменён.