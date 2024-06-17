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Министр спорта Татарстана Леонов: мы задали пример по организации Игр БРИКС

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об Играх БРИКС в Казани.
Министр спорта Татарстана Леонов: мы задали пример по организации Игр БРИКС
  • РИА Новости

«Ещё не прошёл и год, как мы приняли решение проводить Игры БРИКС в таком масштабе. Ни одна страна их так не организовывала. Мы задали весьма серьёзный тон. Бразильцы сказали, что не знают, как повторить это. Но мы знаем себе цену без какой-либо бравады», — цитирует Леонова РИА Новости.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России возглавляет общий зачёт Игр БРИКС с 111 золотыми медалями.

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