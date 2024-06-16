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Сборная России возглавляет общий зачёт Игр БРИКС с 111 золотыми медалями

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Сборная России занимает первое место в общем зачёте Игр БРИКС по итогам четырёх соревновательных дней.
Сборная России возглавляет общий зачёт Игр БРИКС с 111 золотыми медалями
  • РИА Новости

На данный момент на счету россиян 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград. Всего на счету команды 239 медалей.

На втором месте Белоруссия (20—34—39), на третьем — Китай (17—11—8).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали 38 золотых медалей в третий день Игр БРИКС.

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