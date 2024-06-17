«Наполи» объявил, что Кварацхелия не продаётся
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«В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, «Наполи» напоминает, что у игрока есть трёхлетний контракт с клубом. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X.
В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Кварацхелии заявил о желании игрока сменить клуб.