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«Наполи» объявил, что Кварацхелия не продаётся

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Пресс-служба итальянского клуба «Наполи» выступила с заявлением касательно ситуации вокруг полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Наполи» объявил, что Кварацхелия не продаётся
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, «Наполи» напоминает, что у игрока есть трёхлетний контракт с клубом. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X.

В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил о желании игрока сменить клуб.

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