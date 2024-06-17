Россиянки выиграли золото и серебро в прыжках в воду на Играх БРИКС

Россиянка Елизавета Кузина завоевала золото Игр БРИКС в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Она получила 333,75 балла.

Второй стала её соотечественница Кристина Ильиных (330,45). Бронза у Александры Альшаник из Белоруссии (250,50).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России возглавляет общий зачёт Игр БРИКС с 111 золотыми медалями.