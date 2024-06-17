«Севилья» подписала контракт с бывшим футболистом ЦСКА Эджуке

Бывший футболист ЦСКА Чидера Эджуке подписал контракт с испанской «Севильей».

Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, у нигерийского хавбека закончился контракт с армейским клубом из-за приостановок по правилу ФИФА, поэтому футболист перейдёт в клуб Ла Лиги бесплатно.

Сезон-2023/24 нигериец провёл в аренде в «Антверпене». Всего он сыграл в 39 матчах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход Шуманского из «Ариса».