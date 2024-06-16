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Прыгун в воду Шлейхер заявил, что не планирует получать нейтральный статус

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Прыгун в воду Никита Шлейхер ответил на вопрос, стал бы он получать нейтральный статус для поездки на Олимпиаду в Париже.

«Я нет. Не хотел бы получать нейтральный статус. Потому что я за Россию. Если другие получают нейтральный статус, то они не за Россию? Ну, без флага, без гимна. Сами по себе поедут, удачи», — приводит слова Шлейхера «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Шубенков назвал решение МОК не допустить к ОИ-2024 россиян мелочностью.

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