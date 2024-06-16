Шубенков назвал решение МОК не допустить к ОИ-2024 россиян мелочностью

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это всё мелко, скажем так, с их стороны», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Шубенков высказался об организации Игр БРИКС в Казани.