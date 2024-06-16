Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова обратилась к канадке Бьянке Андрееску после финального матча в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Поздравляю с возвращением. Знаю, что это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего, ты замечательный человек», — сказала Самсонова в адрес Андрееску после матча.

В финале россиянка победила Андрееску со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

Россиянка сделала две подачи навылет и пять двойных ошибок при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.

Для Самсоновой это пятый титул на уровне WTA.

Ранее сообщалось, что Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже.