Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
- AFP
«Поздравляю с возвращением. Знаю, что это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего, ты замечательный человек», — сказала Самсонова в адрес Андрееску после матча.
В финале россиянка победила Андрееску со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
Россиянка сделала две подачи навылет и пять двойных ошибок при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.
Для Самсоновой это пятый титул на уровне WTA.
Ранее сообщалось, что Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже.