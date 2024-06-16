Президент «Кайрата» сообщил об интересе к защитнику «Зенита» Алипу со стороны ПСЖ

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что ПСЖ и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Как я отнёсся к новости про Алипа и «Манчестер Юнайтед»? Отлично отнёсся. Поверил ли в глубине души? Мы не то, что поверили, мы этим занимаемся. У нас есть от ПСЖ предложение, в «Манчестер Сити» есть предложение. Готовое предложение? Общий разговор», — сказал Боранбаев в эфире YouTube-канала ArchiBall.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3 млн.

Ранее сообщалось, что Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».