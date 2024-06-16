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Кочанова выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Играх БРИКС

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Россиянка Мария Кочанова завоевала золото в соревновании по прыжкам в высоту на Играх БРИКС.
Кочанова выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Играх БРИКС
  • Gettyimages.ru

Кочанова показала результат 1,95 м. Такую же высоту преодолели белоруска Елизавета Валуева и россиянка Полина Парфененко. Но Кочанова выиграла за счёт меньшего количества попыток.

Серебро завоевала Валуева, бронза — у Парфененко.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС.

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