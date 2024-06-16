Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС
- РИА Новости
Первое место занял Артём Макаренко, который пробежал дистанцию за 13,55 секунды. На втором месте расположился Шубенков (+0,15). Тройку замкнул представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.
Ранее мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4 × 100 м.