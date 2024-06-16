RT в Telegram
Подпишись

Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС

Короткая ссылка
Чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков занял второе место на дистанции 110 м с барьерами на Играх БРИКС.
Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС
  • РИА Новости

Первое место занял Артём Макаренко, который пробежал дистанцию за 13,55 секунды. На втором месте расположился Шубенков (+0,15). Тройку замкнул представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4 × 100 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить