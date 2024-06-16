Головин: если переходить, то в топ-клуб вроде «Реала» или «Манчестер Сити»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Прямо сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: ПСЖ, «Манчестер Сити», «Реал», — сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2х2».

В сезоне-2023/24 российский футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Монако» стал серебряным призёром Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored.