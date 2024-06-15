В Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится
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«Оба клуба достигли соглашения по Бактиёру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обсуждает с «Бешикташем» переход Зайнутдинова и Жедсона.