В Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался о возможном переходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в «Зенит».

«Оба клуба достигли соглашения по Бактиёру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обсуждает с «Бешикташем» переход Зайнутдинова и Жедсона.