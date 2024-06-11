Sports Digitale: «Зенит» обсуждает с «Бешикташем» переход Зайнутдинова и Жедсона

«Зенит» и «Бешикташ» начали официальные переговоры о трансфере полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.

Об этом сообщает Sports Digitale.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Жедсон сыграл за команду 45 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение с ним также действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ.