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Агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ

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Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова, высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ.

«Разговоры ходят постоянно. То «Локомотив» интересуется, то «Динамо», то ещё кто-то, но ничего конкретного нет. Бахтиёр уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо».

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