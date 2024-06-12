Украина требует отстранить трёх россиянок от ОИ-2024 за пост о погибшем отце
- РИА Новости
По информации РИА Новости, борец Динара Кудаева выложила публикацию об отце, который погиб на СВО, подписав её «Ты мой герой». Её коллеги Ольга Хорошавцева и Наталья Малышева поддержали пост.
В НОК Украины считают, что девушки «не отвечают критериям для получения статуса нейтрального спортсмена».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.