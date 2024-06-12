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Украина требует отстранить трёх россиянок от ОИ-2024 за пост о погибшем отце

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить трёх россиянок от предстоящих Игр 2024 года в Париже.
Украина требует отстранить трёх россиянок от ОИ-2024 за пост о погибшем отце
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, борец Динара Кудаева выложила публикацию об отце, который погиб на СВО, подписав её «Ты мой герой». Её коллеги Ольга Хорошавцева и Наталья Малышева поддержали пост.

В НОК Украины считают, что девушки «не отвечают критериям для получения статуса нейтрального спортсмена».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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