Путин: состязания Игр БРИКС свободны от политического вмешательства и давления

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия Игр стран БРИКС.

«Спортивные игры под эгидой нашей организации — важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растёт. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира», — сказал президент.

Игры стран БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24-го числа. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что на Игры БРИКС реализовали практически все билеты.