Карпов: Слишкович — главный кандидат «Химок», Игнашевич отклонил предложение

Бывший исполняющий обязанности тренера «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Химки».

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, Слишкович — главный кандидат на пост тренера команды. Специалист не отказывал клубу. Сергей Игнашевич же отверг предложение.

Отмечается, что переговоры между Слишковичем и «Химками» начнутся в ближайшие дни.

Как сообщают СМИ, подмосковный клуб готовится уволить Андрея Талалаева с должности наставника команды.

Напомним, что Слишкович возглавлял «Спартак» после увольнения в апреле Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что Слишкович отказался возглавить «Химки».