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Карпов: Слишкович — главный кандидат «Химок», Игнашевич отклонил предложение

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Бывший исполняющий обязанности тренера «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Химки».
Карпов: Слишкович — главный кандидат «Химок», Игнашевич отклонил предложение
  • РИА Новости

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, Слишкович — главный кандидат на пост тренера команды. Специалист не отказывал клубу. Сергей Игнашевич же отверг предложение. 

Отмечается, что переговоры между Слишковичем и «Химками» начнутся в ближайшие дни.

Как сообщают СМИ, подмосковный клуб готовится уволить Андрея Талалаева с должности наставника команды.

Напомним, что Слишкович возглавлял «Спартак» после увольнения в апреле Гильермо Абаскаля. 

Ранее сообщалось, что Слишкович отказался возглавить «Химки».

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