Карпов: Слишкович — главный кандидат «Химок», Игнашевич отклонил предложение
- РИА Новости
По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, Слишкович — главный кандидат на пост тренера команды. Специалист не отказывал клубу. Сергей Игнашевич же отверг предложение.
Отмечается, что переговоры между Слишковичем и «Химками» начнутся в ближайшие дни.
Как сообщают СМИ, подмосковный клуб готовится уволить Андрея Талалаева с должности наставника команды.
Напомним, что Слишкович возглавлял «Спартак» после увольнения в апреле Гильермо Абаскаля.
Ранее сообщалось, что Слишкович отказался возглавить «Химки».