Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом
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«Интер Майами» будет моим последним клубом. Я люблю футбол. Я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остаётся всё меньше времени», — цитирует Месси Фабрицио Романо в соцсети X.
Напомним, что аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из лучших футболистов в истории. Он подписал контракт с американским клубом летом 2023-го.
Ранее Дэвид Бекхэм рассказал о вкладе Месси в воспитание детей футбольных академий.