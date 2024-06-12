Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал свой последний клуб.

«Интер Майами» будет моим последним клубом. Я люблю футбол. Я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остаётся всё меньше времени», — цитирует Месси Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, что аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из лучших футболистов в истории. Он подписал контракт с американским клубом летом 2023-го.

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал о вкладе Месси в воспитание детей футбольных академий.