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Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом

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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал свой последний клуб.
Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом
  • Gettyimages.ru

«Интер Майами» будет моим последним клубом. Я люблю футбол. Я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остаётся всё меньше времени», — цитирует Месси Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, что аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из лучших футболистов в истории. Он подписал контракт с американским клубом летом 2023-го.

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал о вкладе Месси в воспитание детей футбольных академий.

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