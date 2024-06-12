Нурмагомедов и Порье пообщались после боя с Махачевым
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«Я в порядке. Правда, у меня нос сломан. И колено болит. Мне кажется, когда Ислам дёрнул меня, колено травмировалось», — сказал Порье в разговоре с Нурмагомедовым.
«Желаю тебе всего наилучшего, брат», — ответил россиянин.
«Взаимно. Хорошо вам добраться домой. Поздравляю ещё раз, вы лучшие», — добавил американец.
2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Россиянин провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана наградил Махачева орденом Почёта.