RT в Telegram
Подпишись

Нурмагомедов и Порье пообщались после боя с Махачевым

Короткая ссылка
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался с американцем Дастином Порье после его титульного поединка с Исламом Махачевым на турнире UFC 302.
Нурмагомедов и Порье пообщались после боя с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Я в порядке. Правда, у меня нос сломан. И колено болит. Мне кажется, когда Ислам дёрнул меня, колено травмировалось», — сказал Порье в разговоре с Нурмагомедовым.

«Желаю тебе всего наилучшего, брат», — ответил россиянин.

«Взаимно. Хорошо вам добраться домой. Поздравляю ещё раз, вы лучшие», — добавил американец.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Россиянин провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана наградил Махачева орденом Почёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить