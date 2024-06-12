Нурмагомедов и Порье пообщались после боя с Махачевым

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался с американцем Дастином Порье после его титульного поединка с Исламом Махачевым на турнире UFC 302.

«Я в порядке. Правда, у меня нос сломан. И колено болит. Мне кажется, когда Ислам дёрнул меня, колено травмировалось», — сказал Порье в разговоре с Нурмагомедовым.

«Желаю тебе всего наилучшего, брат», — ответил россиянин.

«Взаимно. Хорошо вам добраться домой. Поздравляю ещё раз, вы лучшие», — добавил американец.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Россиянин провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана наградил Махачева орденом Почёта.