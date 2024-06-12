Serencebey: «Бешикташ» будет судиться с журналистом из-за публикаций о переговорах с «Зенитом»

Руководство «Бешикташа» подаст исковое заявление на турецкого журналиста Гёкхана Динча, который сообщил детали переговоров клуба с «Зенитом» по поводу трансферов Бахтиёра Зайнудтинова и Жедсона Фернандеша.

По информации Serencebey, президент турецкого клуба Хасан Арат разгневался из-за публикаций журналиста и дал поручение подготовить иск в отношении Динча за клевету.

Журналист сообщил, что «Бешикташ» готовится продать «Зениту» Бахтиёра Зайнутдинова за €25 млн, а Фернандеша — за €5 млн. Такая сумма трансфера португальца связана с тем, что клуб не хотел платить «Бенфике» большие деньги за перепродажу игрока.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Жедсон сыграл за команду 45 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение с ним также действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ.