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Менеджер Непомнящего заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат

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Менеджер гроссмейстера Яна Непомнящего Зоя Арнацкая заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат.
Менеджер Непомнящего заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат
  • Gettyimages.ru

По словам Арнацкой, в мире и России активно развивается фиджитал-формат, а аналогов федерации, которая может быть создана, в мире нет.

«Поэтому мы готовы не только к созданию объединённой федерации шахмат в БРИКС, которая сможет стать основоположником рейтингов. Мы готовы к созданию фиджитал-федерации, аналогов которой нет в мире», — приводит слова Арнацкой ТАСС.

Фиджитал-спорт — это гибрид классического спорта, киберспорта и цифровых технологий.

Ранее Непомнящий заявил, что в скором времени матч за шахматную корону реформируют.

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