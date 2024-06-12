Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде-2024 в Париже
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В парном разряде выступят Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Помимо этого, теннисисты будут соревноваться и в одиночном разряде, сообщает сайт Международного олимпийского комитета.
В состав национальной команды также попали Пабло Карреньо Буста, Алехандро Давидович-Фокина, Марсель Гранольерс, Сара Соррибес и Кристина Букша. Турнир пропустит Паула Бадоса, которая заявила, что испытывает проблемы со спиной.
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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