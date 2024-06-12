Родионенко считает, что Игры БРИКС не могут заменить Олимпиаду

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением об Играх БРИКС, которые сегодня стартуют в Казани.

«Конечно, это не может заменить Олимпиаду. Нет такого духа соперничества, нет таких соперников. Но всё-таки это старт, который хоть как-то воодушевляет», — передаёт слова Родионенко «Чемпионат».

Состязания пройдут до 24 июня, а участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, которые будут соревноваться в 27 видах спорта.

Изначально предполагалось, что на Играх БРИКС выступят только спортсмены из стран объединения, однако затем было принято решение сделать соревнования открытыми.

Ранее Матыцин сообщил, что Игры БРИКС являются главным мультиспортивным событием в России.