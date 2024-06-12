Титов заявил, что его распирает гордость от перехода Сафонова в ПСЖ

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал ожидаемый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом. Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в «ПСЖ», — сказал Титов Sport24.

При этом Титов призвал дождаться официального объявления трансфера российского вратаря.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей, чтобы вылететь из России.