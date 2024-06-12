В МОК связали публикации афиши с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК, ссылаясь на доклад Microsoft, в котором говорится, что Москва хочет дискредитировать парижские Игры.
«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», — говорится в заявлении организации.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Песков назвал обвинения Microsoft в желании России сорвать ОИ-2024 клеветой.