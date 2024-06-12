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В МОК связали публикации афиши с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России

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В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что публикации российских СМИ о рекламном баннере Олимпиады в Париже с изображением Елены Исинбаевой с российским флагом могут быть частью кампании против Игр.
В МОК связали публикации афиши с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК, ссылаясь на доклад Microsoft, в котором говорится, что Москва хочет дискредитировать парижские Игры.

«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», — говорится в заявлении организации.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Песков назвал обвинения Microsoft в желании России сорвать ОИ-2024 клеветой.

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