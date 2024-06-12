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Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина

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Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что отлично проявил бы себя в любом виде спорта, если бы не отдал предпочтение футболу.
Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина
  • РИА Новости

«Любой вид спорта. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарём, бойцом UFC. Какого уровня теннисистом? Марата Сафина», — заявил бывший нападающий сборной России в шоу «Футбольная монополия», ведущим которого является вместе с Леонидом Слуцким. 

Марат Сафин — экс первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Является победителем двух турниров Большого шлема.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая.

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