Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что отлично проявил бы себя в любом виде спорта, если бы не отдал предпочтение футболу.

«Любой вид спорта. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарём, бойцом UFC. Какого уровня теннисистом? Марата Сафина», — заявил бывший нападающий сборной России в шоу «Футбольная монополия», ведущим которого является вместе с Леонидом Слуцким.

Марат Сафин — экс первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Является победителем двух турниров Большого шлема.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая.