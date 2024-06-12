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58% канадцев не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона»

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58% канадцев не следят или следят не очень внимательно за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз».
58% канадцев не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона»
  • AP

Об этом сообщает CBC Sports со ссылкой на исследование компании Leger.

Согласно результатам опроса нескольких тысяч человек, 58% канадцев не обращают на финальную серию плей-офф НХЛ пристального внимания. В том числе 35% сообщили, что не следят вовсе. 

Крайне внимательно за финалом следят 19% опрошенных.

Среди провинций наибольший интерес финал вызвал в Альберте, наименьший – в Квебеке.

Напомним, что канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года, когда трофей удалось завоевать «Монреалю». Затем на протяжении 29 розыгрышей подряд главный трофей непременно доставался командам из США. 

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 2:0.

Ранее ветеран НБА Баркли нецензурно прокомментировал выступления Бобровского в серии с «Эдмонтоном».

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