58% канадцев не следят за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона»

58% канадцев не следят или следят не очень внимательно за финалом Кубка Стэнли с участием «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз».

Об этом сообщает CBC Sports со ссылкой на исследование компании Leger.

Согласно результатам опроса нескольких тысяч человек, 58% канадцев не обращают на финальную серию плей-офф НХЛ пристального внимания. В том числе 35% сообщили, что не следят вовсе.

Крайне внимательно за финалом следят 19% опрошенных.

Среди провинций наибольший интерес финал вызвал в Альберте, наименьший – в Квебеке.

Напомним, что канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года, когда трофей удалось завоевать «Монреалю». Затем на протяжении 29 розыгрышей подряд главный трофей непременно доставался командам из США.

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 2:0.

Ранее ветеран НБА Баркли нецензурно прокомментировал выступления Бобровского в серии с «Эдмонтоном».