Ветеран НБА Баркли нецензурно прокомментировал выступления Бобровского

Член Зала славы баскетбола и экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением об игре российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Эдмонтон» в первой встрече финала Кубка Стэнли играл отлично, однако победить не смог. Бобровский был чертовски (в оригинале использовалось бранное слово. — RT)... Простите, он был просто великолепен. Прошу прощения у телезрителей, у вас ведь дома дети перед экраном. Бобровский был потрясен», — цитирует Баркли Awful Announcing со ссылкой на телеканал Sportsnet.

На текущий момент «Флорида Пантерз» ведёт в серии со счётом 2-0, а Сергей Бобровский за два матча с «Эдмонтон Ойлерз пропустил всего одну шайбу, что стало лучшим результатом среди всех вратарей лиги начиная с 2008 года.

Ранее сообщалось, что ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон».







