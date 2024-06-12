Хельвани сообщил, что проведение боя Макгрегора и Чендлера находится под угрозой

Проведение поединка между бойцами смешанных единоборств (MMA) ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 303 находится под вопросом.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X.

«На прошлой неделе все сомнения вокруг главного события UFC 303 начали рассеиваться. Казалось, всё в силе. Однако 11 июня утром сразу несколько источников сообщили мне, что бойцам рассылают запросы на 30 июня с предложением выйти на замену. Если коротко, то пессимизм вокруг главного боя присутствует», — написал он.

Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером пройдёт на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Чендлер опроверг слухи об отмене боя с Макгрегором.