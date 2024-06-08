Чендлер опроверг слухи об отмене боя с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил, что поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора состоится.

«Бой состоится. Очевидно, что сейчас есть много спекуляций, но бой в силе — он состоится 29 июня», — сказал бывший чемпион Bellator в подкасте The Pivot.

Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером пройдёт на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Пётр Ян заявил, что готов провести бой против Макгрегора.