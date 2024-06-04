Ян заявил, что готов провести бой против Макгрегора

Российский боец UFC Пётр Ян высказался о поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«У нас с Конором была шумиха, нужно эту тему снова поднять. Честно говоря, есть много интересных противостояний. Я долгое время хотел подраться с Ти Джеем Диллашоу, именно в смешанных единоборствах. Много таких ребят, с кем можно было сделать интересную тему. Я готов», — цитирует Яна ТАСС.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Ян ответил на вызов американца Генри Сехудо.