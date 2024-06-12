Комиссионер НБА заявил, что новые команды лиги могут появиться в трёх городах

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что в Сиэтле, Лас‑Вегасе и Мехико могут появиться новые команды лиги.

Сильвер отметил, что прежде чем приступать к работе по расширению лиги, руководству НБА важно выстроить долгосрочные отношения с телевизионными каналами.

«Но я не думаю, что есть какие‑либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе ещё две команды. Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас‑Вегас заинтересован в создании команды. Однажды появится команда в Мехико», — приводит Daily Mail со ссылкой на BasketNews слова Сильвера.

На данный момент в НБА играет 30 команд.

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