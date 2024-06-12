Комиссионер НБА заявил, что новые команды лиги могут появиться в трёх городах
Сильвер отметил, что прежде чем приступать к работе по расширению лиги, руководству НБА важно выстроить долгосрочные отношения с телевизионными каналами.
«Но я не думаю, что есть какие‑либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе ещё две команды. Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас‑Вегас заинтересован в создании команды. Однажды появится команда в Мехико», — приводит Daily Mail со ссылкой на BasketNews слова Сильвера.
На данный момент в НБА играет 30 команд.
Ранее сообщалось, что Игровую майку Брайанта продали на аукционе за $1,2 млн.