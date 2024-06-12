RT в Telegram
Подпишись

Комиссионер НБА заявил, что новые команды лиги могут появиться в трёх городах

Короткая ссылка
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что в Сиэтле, Лас‑Вегасе и Мехико могут появиться новые команды лиги.

Сильвер отметил, что прежде чем приступать к работе по расширению лиги, руководству НБА важно выстроить долгосрочные отношения с телевизионными каналами.

«Но я не думаю, что есть какие‑либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе ещё две команды. Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас‑Вегас заинтересован в создании команды. Однажды появится команда в Мехико», — приводит Daily Mail со ссылкой на BasketNews слова Сильвера.

На данный момент в НБА играет 30 команд.

Ранее сообщалось, что Игровую майку Брайанта продали на аукционе за $1,2 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить