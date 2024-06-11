Личка: гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о «гегемонии «Зенита».

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство и к 25-му туру было всё ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась», — приводит слова Лички РИА Новости.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны и выиграл Кубок России. «Динамо» в РПЛ заняло третье итоговое место.

Ранее сообщалось, что Глушенков близок к переходу в «Зенит».